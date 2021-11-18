Голлівудська актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес, яка встигає зніматися в новому фільмі, а також анонсує новий кліп, продовжує влаштовувати оригінальні зйомки з колегами.

Як відомо, зірка зараз зайнята зйомками в новому фільмі, проте вже сьогодні буде анонс її нової композиції, записаної разом зі співаком Малумою. Це вже не перша робота зірки з Виконавцем.

Раніше вони навіть влаштовували модні зйомки, які не тільки підігрівали інтерес до їх композиції, але і дивували вибором образів. 52-річна виконавиця у витонченому вбранні продемонструвала свою форму.

Лопес працює в спортзалі досить часто, щоб показувати на сцені неймовірні номери.

"Я так рада бачити цих двох разом в @marrymemovie 🤗 Сегдоня трейлер" - сказано в підписі.

Шанувальники відповіли:

"Насилу віриться, що вона на 25 років старша за нього, виглядає ефектно; у неї прекрасне красиве тіло; занадто подобається, Я схвильована; добре виглядають❤️; дуже красивий; я люблю вас; Він такий хороший🎩; владна пара. Я буду дивитися; не можу чекати фільму, але я також хотів би побачити її в новому фільмі з Беном❤; Гей, вони добре виглядають !!!У неї в очах страх"»

Раніше в Instagram у артистки з'явився анонс нового фільму з її участю. На постері вона йшла поруч зі світловолосим красенем, відомим актором Оуеном Вілсоном. Разом зірки з'являться в мелодрамі» Виходь за мене", яка вийде в кінотеатрах 14 лютого.

"Ви готові сказати так? Трейлер завтра! #MarryMeMovie в кінотеатрах в День святого Валентина", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Лопес в мініатюрній сукні з вирізами вразила фігурою: "самий сік".

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