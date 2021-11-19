Український музичний продюсер і звукорежисер Володимир Бебешко вразив одкровенням з особистого життя - виявляється зірка був у в'язниці і навіть одружився там.

Так, 65-річний продюсер, який був близьким другом музиканта Кузьми Скрябіна, який загинув у ДТП, розповів у програмі "ЖВЛ" про непростий період у житті, передає Politeka.net.

У 80-х Володимир Володимирович працював бас-гітаристом в групі "Лабіринт", якою керував Юрій Варум, солісткою в групі була Віка Врадій, яка пізніше стала його дружиною. Під час гастролей з "Лабіринтом" Бебешка схопили з "контрабандою".

За його словами, спіймали з джинсами, порахувавши це за якийсь синдикат. Музиканту дали п'ять років посиленого режиму.

"Це дуже жорстко", - зізнався Бебшко.

Правда, посилений режим для Бебешка скрасило весілля - скромний розпис з Вікою Врадій під контролем конвоїрів.

Перші роки молодята обмежувалися побаченнями в строгому режимі. За зразкову поведінку Бебешко вийшов вже через 4 роки і відразу створив дебютний альбом для Братів Гадюкіних і хіти для дружини, яка взяла псевдонім Сестричка Віка.

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