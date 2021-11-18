Популярний український гурт "Бумбокс" після звістки про розлучення свого фронтмена поділився з шанувальниками важливими новинами.

Як повідомляє Politeka.net, музиканти поділилися новим постом на своїй сторінці в Instagram. Днями гурт анонсував вихід свого нового кліпу. Вони поділилися кадрами, судячи з яких у відео знялася відома українська топ-модель Наталія Гоцій, у якої в минулому був роман з фронтменом колективу Андрієм Хливнюком.

Однак, одним тільки новим кліпом творчі плани "Бумбокс" не обмежуються. Так, музиканти оголосили, що збираються в тур по США і Канаді. На своїй сторінці вони опублікували програму виступів. З 4 по 13 березня група виступить в 7 великих містах.

"Гей, Америка! Хеллоуїн, Канада!",- звернулися до шанувальників музиканти.

Фанати тут же відреагували на цю новину.

"Краща новина евер", "Ого-го", "Пищу від щастя", "які ви круті! Обожнюю!", "Красиво звучить!!", "Вау це дуже круто", "нарешті, а то зачекалися вас з 2017 року", - пишуть люди.

Зазначимо, що нещодавно стало відомо, що Андрій Хливнюк розлучається зі своєю дружиною Ганною Копиловою, з якою був більше 10 років у шлюбі.

Нагадаємо, розлучається лідер "Бумбоксу" Хливнюк зняв у своєму кліпі красуню, з якою крутив роман.

Як повідомляла Politeka, лідер "Бумбокс" Хливнюк в обіймах дівчини розкрив дату довгоочікуваної події.

Також Politeka писала, що лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк насмішив виглядом на сцені.