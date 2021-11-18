Актриса театру і кіно Анна Саліванчук, зірка популярного серіалу " Свати "і дружина продюсера студії" Квартал 95 " Олександра Божкова, яка нещодавно народила другу дитину, показала, як проводить час в Єгипті, здивувавши фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук, яка вийшла заміж за продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова. Шість років тому артистка народила першого сина Гліба, а в 2020 вже народила другого сина Микиту. Зірка зараз відпочиває в Єгипті, куди взяла і молодшого, але у малюка з'явився висип. Але Анна вже замовила для Микити спеціальні засоби в аптеці, а сама продовжує радувати фанатів ефектними фото в Instagram.

На новому фото Анна здалася в купальнику, позуючи біля басейну. Зірка виставила ніжки, вражаючи фігуркою.

"Ви уявити собі не можете, як я люблю море!",- написала Анна.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", "клас", "Милах", "шикарна", "дуже красиво", "Так це ж басейн", "і я люблю море, в будь-яку погоду, можна навіть не купатися, а просто посидіти на березі".

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