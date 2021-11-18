Співачка Мішель Андраде, яка стала новою ведучою шоу "Орел і Решка", показала, як гуляє по Барселоні, опублікувавши нові фотографії в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде-популярна українська співачка, яка нещодавно випустила новий міні-альбом"Без сну". Також зірка работатет над проектом "Орел або Решка", де вона є телеведучою. Нещодавно співачка відсвяткувала 25-річчя, після чого вирушила відпочивати в подорож. Не забуває Мішель і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Мішель здалася в костюмі, позуючи Собору Святого Хреста і Святої Євлалії, який розташований в Барселоні, Іспанія.

"Тепер під таким фото у мене питання: звичайний турист або ведуча орла і решки?",- написала Андраде.

Фанати почали ставити тисячі лайків і писати коментарі:

"Обидва"," це де", " ти і ерудована туристка і чудова,талановита,барвиста,чарівна ведуча, співачка. Мішель Андраде", "звичайний турист", " чудова, іскриста радістю ведуча орла і решки . Приємно дивитися вас . Спасибі що ви погодилися на ведучу", "ведуча завжди стоїть передом, а турист стоїть задом - відповідь очевидна".

Нагадавши, Андраде здивувала невідомими подробицями про особисте життя і зйомки в "Орел і Решка"

Також Politeka писала, що Мішель Андраде, яка заплатила за побачення з "Холостяком", показала хвилини насолоди

Також Politeka повідомляла, що підопічна Потапа Андраде, втікши від камер "Орла і Решки", дозволила собі кайфувати



