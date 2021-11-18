Блогерка і телеведуча Даша Ульянова, яка отримала звання майстра спорту України, а також перемогла на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, показала себе і розповіла про потаємне.
Як пише Politeka.net, Даша Ульянова стала популярною блогеркою після перемоги на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. Зірка тепер активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим, радуючи українців.
На нових сторіс Даша вирішила відповідати на запитання фанатів.
"Ваша перша близькість, скільки років вам було?",- запитав один з фанатів.
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"19 начебто, але це було жахливо, тому я не зберігаю цю інформацію в голові", - відповіла Даша.
А на ще одному сторіс Ульянова показала, як тренується в спортзалі. На кадрах блогерка робила вправи, показуючи свої старання.
"До речі, сьогодні вже 58 кг. тренування 5 разів на тиждень", - написала зірка під кадрами, розповідаючи про свої досягнення.
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