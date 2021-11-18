Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка нещодавно знялася в одній з головних ролей фільму "Вічні", вразила сяючим виглядом на заході в чорному вбранні.

Вчора ввечері 46-річна Анджеліна Джолі відвідала вечерю Guerlian в Лос-Анджелесі, відступивши від закритого способу життя і в черговий раз показавши себе у всій красі. Як відомо, Джолі давно працює з французьким брендом, тому стала почесною гостею вечора.

Так, артистка ефектно вийшла в світ і в черговий раз вразила шанувальників бездоганним образом. Причому її моложавий вигляд відразу запримітили в мережі.

Джолі для свого виходу вибрала наряд в темних тонах, акцентувавши увагу на зовнішності. Джолі вже давно є музою і амбасадором косметичного бренду, заради якого і приїхала.

Для заходу знаменитість вибрала інтригуючий вигляд під чорним пальто можна було помітити спідницю з мережив. Доповнили наряд атласні туфлі на вражаючій платформі.

До цього на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених голлівудській знаменитості Анджеліні Джолі, опублікували нове фото зірки. Цей знімок викликав бурхливі суперечки в коментарях через вигляд актриси, багато відзначили, що вона сильно постаріла.

На фотографії Анджеліна відображена, мабуть, під час світського рауту, куди прийшла при повному параді. Примітно, що на більш свіжих кадрах знаменитість виглядає помітно свіже.

Нагадавши, Анджеліна Джолі в класичному вбранні довела, що завжди виглядає розкішно: "не здає позиції".

Як повідомляла Politeka, Джолі з мінімумом косметики показала, наскільки хороша була раніше:"тут є підступ".

Також Politeka писала, що Джолі показала, наскільки ідеально виглядає в чорному:"позбавляєш дару мови".