Відомий український комік, сценарист студії "Квартал 95" і колишній коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт ефектно привітав сам себе з днем народження.

Як пише Politeka.net, 18 листопада гумористу виповнилося 35 років. З цієї нагоди він поділився у своєму Instagram святковим постом.

Артист записав коротке відео, на якому він щасливо посміхається, а йому прямо в обличчя вистрілює конфетті. Судячи з гарбузів і павуків, його купували ще для Геловіна.

"З Геловіном! Ой, тьху ти! З днем народження мене! Можу дриль подати, можу не подавати! Можу Всесвіт створити, можу зруйнувати! Виходить ... все можу!)", - написав Эллерт.

Друзі і шанувальники сценариста не могли не привітати його в коментарях.

"Саша, З Днем народження! Ви-приголомшливий! Ваша неймовірна харизма, дотепність і чоловіча чарівність притягують як магніт", "з днем народження позитивний розумний талановитий і взагалі прекрасна людина. Щастя і взаємної любові", "Харизматичного Сашу з Днем народження! Ти все зможеш, нехай перед тобою відкриваються нові перспективи і можливості", - пишуть люди.

Варто відзначити, що Ксенія Мішина – колишня кохана Еллерта, яка розлучилася з ним цього літа, публічно ніяк не привітала артиста.

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