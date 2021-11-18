Південнокорейська актриса і модель Чон Хо Йон, яка зіграла одну з головних ролей в серіалі "Гра в кальмара", показала, як виглядає і поводиться в звичайному житті.

Як повідомляє Politeka.net, актриса взяла участь у зйомках Vogue. Журналісти провели з молодою зіркою цілий день. Дівчина показала себе без прикрас, а також розповіла шанувальникам про своє життя (Щоб подивитися відео - прокрутіть до кінця).

"Зірка "Гри в кальмари", можливо, і є видатним акторським талантом в цьому році, але Чон Хо Йон відчуває себе найщасливіше, коли сидить і слухає класичний рок 70-х років", - відзначили під відео.

У коментарях юній актрисі залишили масу теплих слів.

"Схоже, з нею так весело бути поруч. Така грайлива", "Радий, що її впізнають. Безумовно приголомшлива особистість", "Вона шалено чарівна, вона заслуговує всіх успіхів, яких домагається", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Чон Хо Йон показала ходу справжньої моделі:"Боже, вона приголомшлива".

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