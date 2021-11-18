Буває і таке

Український актор і комік, зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов насмішив українців поведінкою на сцені, ледь не розплакавшись після того, як отримав черевиком по тому самому місцю.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram "Дизель шоу" з'явився уривок з мініатюри, в якій Крутоголов грав мера. Його помічник влаштував фейковий напад на чиновника, щоб підняти йому рейтинг. Однак у процесі нападу мер кілька разів встиг постраждати через недбалість бандитів.

"Як показує практика, шоу можна зробити з чого завгодно. Навіть із замаху на вбивство! Організацією подібного інсценування зайнявся помічник мера у виконанні Євгена Гашенка @dizelgan", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних відгуків про номер.

"Як же я люблю ваш гумор. Він у вас такий добрий", "Ви зробили мій день", "Чому так смішно?", "Відмінна мініатюра", «дуже смішно, не можу зупинитися», "Круто, ви кращі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Єгор Крутоголов заусміхався в оточенні ефектних красунь: "Я – щасливчик".

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