Народна артистка України Таїсія Повалій, яка довгий час живе і гастролює в Росії, засвітилася з улюбленцем росіянок, відомим артистом Стасом Михайловим.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала уривок з нового кліпу. У ролику 56-річна Повалій виглядала дуже ефектно.

"Завтра! Довгоочікувана Прем'єра кліпу! На пісню "Что с тобой, как же я?" улюблених авторів Михайла Гуцерієва @gutserievmedia та Вікторії Кохана @victoria.kohana! Чекаю Дуже!",- підписала відео артистка.

У коментарях їй залишили багато приємних слів.

"Вогонь, чекаємо не дочекаємося. Ви просто приголомшлива богиня королева. Зірка, вже не терпиться побачити цей шедевр", "Ми чекаємо з Вами цей кліп. Неймовірна пісня про любов, ставлення один до одного", "Таєчка! Скільки приємних сюрпризів від вас за останній час", "Побільше Вам дуетів зі Стасом, вони бомбічні", «Вогонь! Чекаємо! Найдовгоочікуваніша прем'єра осені! Тая нереально красива! Досконалість!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій переборщила з мейкапом, вразивши новим образом: «як лялька».

Ще Politeka писала, що Повалій здивувала зовнішністю поруч з сином: "навіть не віриться...".

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