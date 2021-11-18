Популярна українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська, яка є кумою музиканта Дзідзьо, вразила непристойною поведінкою за лаштунками шоу, в якому працює.

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Цибульська показала, чим займається в гримерці зі своїм колегою по програмі на музичному каналі, виконавцем Віталієм Козловським. Парочка ніжно притулилася один до одного і танцювала. Ольга була одягнена в ефектний малиновий костюм. В її волоссі традиційно виднілися квіти.

"Ви пишете, що ми з Козловським занадто відверті в кадрі. Це ви ще не бачили, що відбувається за ним. Коротко про вайб гримерки", - підписала відео зірка.

Відзначимо, що після танцю Козловський став піднімати Цибульську, а та жартувати у відповідь. Як відомо, шанувальники дуже люблять дует зірок, а також їх манеру вести шоу, де вони регулярно жартують один над одним.

Додамо, що Оля Цибульська заміжня, але навколо неї постійно ходять чутки про романи з відомими виконавцями.

Нагадаємо, що Оля Цибульська відверто розповіла про своє дитинство: "я собі пообіцяла, що...".

Ще Politeka писала, що Цибульська в обнімку з Горбуновим здивувала зізнанням: "Хвилювалася дуже".

Також Politeka повідомляла, що Цибульська зізналася, що продюсер Сердючки пропонував їй змінити ім'я.