Дві зірки тревел-передачі "Орел і Решка" телеведуча Аліна Астровська і музикант Антон Лаврентьєв оголосили, що чекають первістка, після цього з'явилося звернення в соцмережі.

Пара довго приховувала свої стосунки, але два роки тому оголосила про них, а у лютому 2021-го закохані розписалися, повідомляє Politeka.net.

Зараз колишні ведучі шоу "Орел і Решка" відпочивають на Мальдівах. Шанувальники помітили, що дівчина фотографувалася на курорті тільки по пояс, що викликало підозри про її вагітність.

18 листопада закохані опублікували романтичне відео, на якому телеведуча дійсно показала кругленький живіт, який розцілував її чоловік. Пару привітали в коментарях.

У нових сторіс Астровська звернулася до шанувальників.

"Хлопці, спасибі вам величезне за привітання. Лавина тепла і любові в коментарях нашої вчорашньої новини. Нам дуже приємно всім", - поділилася телеведуча.

"Ми вагітні!",- вигукнув чоловік зірки.

Зазначимо, для Аліни Астровської це не перший шлюб. Дівчина виходила заміж у віці 18 років за спортсмена Євгена Бредуна, а після розлучення вона побралася з підприємцем.

Зараз красуня разом з чоловіком займається творчістю, зокрема, вони випустили пісню "Кошки".

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