Ось це так!

Співачка Оля Полякова після відпустки з чоловіком і доньками в райському куточку планети збентежила свою подругу, ведучу Машу Єфросиніну.

Засмагла блондинка показала в "сторіз" у себе в Instagram підготовку до чергового випуску їх з Єфросиніною спільної програми на YouTube "Дорослі дівчата", передає Politeka.net.

У той час, як Маша з'явилася перед камерами в сіро-блакитній піжамі та капцях, Полякова козирнула карколомним виглядом в облягаючому комбінезоні з видатною зоною декольте.

"Ольчик теж у своєму домашньому", - пожартувала Єфросиніна.

Полякова дала подрузі приміряти леопардове "щось".

"Що ти мені дала? Це твої колготки?",- здивувалася Маша.

"На і пояс. Йди примір", - скомандувала співачка.

І тут Єфросиніна звернула увагу на зовнішність подруги - у неї аж щелепа впала.

"Блііін, а чому я така з Мальдів не повернулася?!", - жартома обурилася вона, розглядаючи принади Полякової, яка в цей час танцювала "переможний танець".

Раніше ми розповідали, що співачка похвалилася стрункою фігурою в смарагдовому бікіні під жарким сонечком курорту. Також Полякова показала своїх підрослих доньок, 16-річну Машу й 10-річну Алісу.

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