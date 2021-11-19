Співачка Оля Полякова після відпустки з чоловіком і доньками в райському куточку планети збентежила свою подругу, ведучу Машу Єфросиніну.
Засмагла блондинка показала в "сторіз" у себе в Instagram підготовку до чергового випуску їх з Єфросиніною спільної програми на YouTube "Дорослі дівчата", передає Politeka.net.
У той час, як Маша з'явилася перед камерами в сіро-блакитній піжамі та капцях, Полякова козирнула карколомним виглядом в облягаючому комбінезоні з видатною зоною декольте.
"Ольчик теж у своєму домашньому", - пожартувала Єфросиніна.
Полякова дала подрузі приміряти леопардове "щось".
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"Що ти мені дала? Це твої колготки?",- здивувалася Маша.
"На і пояс. Йди примір", - скомандувала співачка.
І тут Єфросиніна звернула увагу на зовнішність подруги - у неї аж щелепа впала.
"Блііін, а чому я така з Мальдів не повернулася?!", - жартома обурилася вона, розглядаючи принади Полякової, яка в цей час танцювала "переможний танець".
Раніше ми розповідали, що співачка похвалилася стрункою фігурою в смарагдовому бікіні під жарким сонечком курорту. Також Полякова показала своїх підрослих доньок, 16-річну Машу й 10-річну Алісу.
Нагадаємо, Полякова на Мальдівах засвітила свого чоловіка, якого вважає за краще приховувати:»дуже дбайливо до неї ставиться"
Як повідомляла Politeka, Полякова показала фігуру в купальнику і похвалилася дочками на відпочинку
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