Наречена 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Іванна, розповіла, які проблеми відчувала під час вагітності.

Роман Сасанчин разом з коханою Іванною скоро мають стати батьками, пише Politeka.net. 23-річна наречена переможця шоу в своєму Instagram розповідає про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися.

Так, в недавніх сторіс дівчина розповіла про загрозу викидня.

"Страх був, так як я потрапляла в лікарню з загрозою", - написала Іванна.

"Був страх, і, якщо чесно, він і досі є, але я намагаюся прислухатися до лікаря, що вона мені говорить. Я намагаюся молитися Богу, просити здоров'я для своєї дитини і щоб добре її виносити", - додала дівчина.

Зазначимо, наречена Сасанчина раніше розповіла, що перед вагітністю здала всі аналізи. У підсумку лікар сказала їй, що зачати може вийти через рік-два-три. За словами фахівця, потрібно було чекати нормалізації гормонів, а в підсумку у дівчини вийшло завагітніти - за місяць.

Батьки зраділи новині. Зокрема, мама Сасанчина була в захваті, адже у неї з'явиться ще одна "Ромашка".

Відомо, що у закоханих народиться дівчинка.

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