Відома українська ведуча Катя Осадча, яка кілька місяців тому народила третього сина, вперше показала зворушливі кадри з малюком і викликала бурхливу реакцію у своїх колег і друзів.

Як відомо, не так давно Катерина стала мамою втретє. Причому знаменитість не стала відсиджуватися вдома і буквально на третій день після народження сина вже блищала на світському вечорі і взяла інтерв'ю. Дитину вона не показувала раніше, намагаючись акцентувати увагу на інших темах.

Цього разу зірка вирішила зробити виняток:

"Сьогодні Данилу три місяці. Три місяці нового відчуття любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які у нього круті брати і яке цікаве життя у нього попереду» - пописала кадр Осадча.

Колеги знаменитості відразу її підтримали і розчулилися увазі її маленького сина. Першими серед оцінили фото виявилися: Ірина Монатік, Настя Каменських, Андре Тан, Анна Андрійчук, Джамала, Дзідзьо та інші.

Шанувальники теж відповіли:

"Материнство!!!❤️свер понад усе! 👏; Привіт. Як швидко летить час❤️; щирі вітання 😍 😍 Катерина, заходьте до нас за альбомом ручної роботи доя Данилка😍; мої привітання батькам і малюкові❤️; нехай росте здоровий на радість вам!!!; 😍Боже, як же це мило!; Дуже миле фото ❤️" »

Напередодні Осадча відвідала премію Best Fashion Awards. Для виходу в світ вона вибрала ефектний наряд, адже захід був пов'язаний зі стилем і модою, і на ньому були присутні багато дизайнерів.

Так, Катя з'явилася на червоній доріжці в чорному брючному костюмі, під яким можна було помітити блискучу блузку.

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