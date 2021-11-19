Відома українська ведуча Катя Осадча, яка кілька місяців тому народила третього сина, вперше показала зворушливі кадри з малюком і викликала бурхливу реакцію у своїх колег і друзів.
Як відомо, не так давно Катерина стала мамою втретє. Причому знаменитість не стала відсиджуватися вдома і буквально на третій день після народження сина вже блищала на світському вечорі і взяла інтерв'ю. Дитину вона не показувала раніше, намагаючись акцентувати увагу на інших темах.
Цього разу зірка вирішила зробити виняток:
"Сьогодні Данилу три місяці. Три місяці нового відчуття любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які у нього круті брати і яке цікаве життя у нього попереду» - пописала кадр Осадча.
Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці
У мережі показали "прорив" налегалів через український кордон: у поліції спростовують
Стривожений Хіменес-Браво розповів про втрату своєї вірної супутниці: "Прокинувся і відразу зрозумів..."
Онук Пугачової приїхав у гості, Галкін зняв реакцію Гаррі і Лізи: яскраві кадри
Переможниця "Холостяка" Анна Богдан побила одного з кавалерів Огнєвіч: "Сьогодні було все"
Колеги знаменитості відразу її підтримали і розчулилися увазі її маленького сина. Першими серед оцінили фото виявилися: Ірина Монатік, Настя Каменських, Андре Тан, Анна Андрійчук, Джамала, Дзідзьо та інші.
Шанувальники теж відповіли:
"Материнство!!!❤️свер понад усе! 👏; Привіт. Як швидко летить час❤️; щирі вітання 😍 😍 Катерина, заходьте до нас за альбомом ручної роботи доя Данилка😍; мої привітання батькам і малюкові❤️; нехай росте здоровий на радість вам!!!; 😍Боже, як же це мило!; Дуже миле фото ❤️" »
Напередодні Осадча відвідала премію Best Fashion Awards. Для виходу в світ вона вибрала ефектний наряд, адже захід був пов'язаний зі стилем і модою, і на ньому були присутні багато дизайнерів.
Так, Катя з'явилася на червоній доріжці в чорному брючному костюмі, під яким можна було помітити блискучу блузку.
Раніше повідомлялося, Осадча "втекла" від дітей і Горбунова в сверхстранном вбранні: головний "сюрприз" виявився ззаду
Також, Логай повідав Осадчій про свого позашлюбного сина і чому розлучився з його мамою: "так буває, що..."
Politeka розповідала, Осадча з тюрбаном на голові поцупила Андре Тана з червоної доріжки: кумедний момент потрапив на камери