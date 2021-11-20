Прима-балерина та суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар разом із донькою Анастасією засвітилася в популярній програмі, однак, щось пішло не так.

39-річна Кухар потрапила в халепу перед журналістами "Зіркового шляху". Зірка опублікувала фрагмент відзнятого матеріалу в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

На кадарах суддя "Танців з зірками" постала разом зі своєю донькою, якій через кілька днів виповниться сім років. Маму з малятком, мабуть, зловили на прогулянці, хоч було вже темно.

"Не задавайте питання Насті!, - сказала Катерина й розсміялася - Я дуже люблю гуляти з нею, крайній раз ми гуляли на вихідних, так, зайка, пам'ятаєш?".

Швидше за все, у дівчинки поцікавилися, чи часто зіркова мама приділяє їй час, і її відповідь чимось збентежив Кухар.

"Коли твоя дитина навмисно грає "в чужі ворота", - підписала кадри знаменитість.

До цього суддя "Танців з зірками" ділилася в Instagram яскравими фото з донькою - вони буквально потопали в розкішних букетах, а на задньому тлі виднілися повітряні кульки. Користувачі звернули увагу на модельну зовнішність Анастасії.

"Надзвичайно красиві дівчатка. 🔥"

"Які красуні! У дочки татові очі"

"Яка у вас ніжна дівчинка😍 просто диво 🌹"

"❤️Ваша донька так виросла❤️"

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