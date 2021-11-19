Поп-ідолу мільйонів, американській співачці Брітні Спірс, здається, пішло на користь позбавлення від жорсткої опіки батьків - останні 13 років за неї все вирішував батько Джеймі Спірс.

39-річна співачка зараз відновлюється після "принижень", яких натерпілася від близьких, і планує зіграти весілля з Семом Асгарі, з яким зустрічається вже п'ять років.

У своєму Instagram зірка опублікувала свіже фото, на якому постала в милій блузці кремового відтінку з рукавами-ліхтариками, передає Politeka.net. Красиво укладене волосся й акуратний макіяж доповнили образ - варто відзначити, шанувальники Брітні давно не бачили її настільки зібраною та ошатною.

"Вау, я бачу сяйво свободи, сестра!!! Красива!!!"; "Позитивні флюїди весь 2021 рік, давай, крихітко! 🔥"; "Брітні, з видихом!!!"; "Подобається твоє волосся ❤️❤️"; "Принцеса поп-музики, ми тебе любимо!"; "Ці очі🤍"; "Зачіска зроблена ️💇‍♀️ Макіяж виглядає відмінно 😍 Свобода їй так личить🔥", - коментують користувачі.

Популярні новини зараз

Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці

Екс-коханий Тіни Кароль, який готується до весілля, вразив зміною зовнішності: "І раптом все зіпсував"

Обірвалося життя відомого російського актора, подробиці трагедії: "Звернувся до лікарів через..."

Осадчій поскаржилися на Тіну Кароль, Потапа ,Полякову та інших: "Зайняли сцену і не зрушити"

Дівчинка з рідкісним діагнозом змусила суддів "Україна має талант" застигнути в подиві: "Ніхто не може повторити"
Показати ще

Відзначимо, позбувшись опіки батьків, Брітні Спірс зробила гучну заяву. Співачка закликала посадити батька та матір до в'язниці за їх принизливе поводження.

"Чесно кажучи, кожен день, коли я прокидаюся, у мене зносить дах від того, як моя сім'я могла зробити те, що зробила зі мною... Це було деморалізуюче і принизливо! Я навіть не згадую про всі погані речі, які вони зробили зі мною, за які вони повинні бути у в'язниці... Так, включаючи мою матір, яка ходить до церкви!", - заявила Спірс.

Нагадаємо, Брітні Спірс після двох невдалих шлюбів показала, за кого виходить заміж

А ще Politeka писала, що батько Брітні Спірс розсекретив її страшний діагноз: "стан помітно погіршився"