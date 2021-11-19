Поп-ідолу мільйонів, американській співачці Брітні Спірс, здається, пішло на користь позбавлення від жорсткої опіки батьків - останні 13 років за неї все вирішував батько Джеймі Спірс.

39-річна співачка зараз відновлюється після "принижень", яких натерпілася від близьких, і планує зіграти весілля з Семом Асгарі, з яким зустрічається вже п'ять років.

У своєму Instagram зірка опублікувала свіже фото, на якому постала в милій блузці кремового відтінку з рукавами-ліхтариками, передає Politeka.net. Красиво укладене волосся й акуратний макіяж доповнили образ - варто відзначити, шанувальники Брітні давно не бачили її настільки зібраною та ошатною.

"Вау, я бачу сяйво свободи, сестра!!! Красива!!!"; "Позитивні флюїди весь 2021 рік, давай, крихітко! 🔥"; "Брітні, з видихом!!!"; "Подобається твоє волосся ❤️❤️"; "Принцеса поп-музики, ми тебе любимо!"; "Ці очі🤍"; "Зачіска зроблена ️💇‍♀️ Макіяж виглядає відмінно 😍 Свобода їй так личить🔥", - коментують користувачі.

Відзначимо, позбувшись опіки батьків, Брітні Спірс зробила гучну заяву. Співачка закликала посадити батька та матір до в'язниці за їх принизливе поводження.

"Чесно кажучи, кожен день, коли я прокидаюся, у мене зносить дах від того, як моя сім'я могла зробити те, що зробила зі мною... Це було деморалізуюче і принизливо! Я навіть не згадую про всі погані речі, які вони зробили зі мною, за які вони повинні бути у в'язниці... Так, включаючи мою матір, яка ходить до церкви!", - заявила Спірс.

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