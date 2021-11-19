Популярна українська група "Бумбокс" після звістки про розлучення свого фронтмена випустила оригінальний кліп, в якому знялася Українська топ-модель Наталія Гоцій.

Як відомо, днями група анонсувала вихід свого нового кліпу, а сьогодні відбулася його презентація. Андрій Хливнюк також представив уривок з ВіДі, в якому знялася відома українська топ-модель Наталія Гоцій, у якої в минулому був роман з фронтменом колективу Андрієм Хливнюком.

Зараз артисти підтримують досить теплі і дружні стосунки один з одним, тому Наталя і погодилася на зйомки. Бумбокс» Імперії впадати " - про рани, які можуть залишати після себе стосунки.

На тлі розлучення Андрія тема кліпу досить бурхливо обговорюється в мережі:

"Як вам кліп "Імперії впадуть"?"- запитує чоловік.

Шанувальники обговорили:

"❤️ Молодці! Класна ритм секція!; Кліп дуже в стилі Бумбоксу. Ідея з фехуванням змушує задуматися. Ритми🔥; Сильно. Гарно. Як і завжди; вибух емоцій💣. Сцена в душі❤; глибоко. Ось же проник в душу🔥; від чуттєвого тексту, чудового вокалу, потужних інструментів до захоплююче красивою сюжетної лінії. ONE LOVE!; Як завжди на висоті!🔥До мурашок, до сліз, що проникає в душу"»

До цього музиканти поділилися новим постом на своїй сторінці в Instagram. Днями група анонсувала вихід свого нового кліпу.

Однак, одним тільки новим кліпом творчі плани "Бумбокс" не обмежуються. Так, музиканти оголосили, що збираються в тур по США і Канаді. На своїй сторінці вони опублікували програму виступів. З 4 по 13 березня група виступить в 7 великих містах.

Нагадавши, розлучається лідер "Бумбоксу" Хливнюк зняв у своєму кліпі красуню, з якою крутив роман.

Як повідомляла Politeka, лідер" Бумбокс " Хливнюк в обіймах дівчини розкрив дату довгоочікуваної події.

Також Politeka писала, що лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк насмішив виглядом на сцені.