Популярна українська група "Бумбокс" після звістки про розлучення свого фронтмена випустила оригінальний кліп, в якому знялася Українська топ-модель Наталія Гоцій.
Як відомо, днями група анонсувала вихід свого нового кліпу, а сьогодні відбулася його презентація. Андрій Хливнюк також представив уривок з ВіДі, в якому знялася відома українська топ-модель Наталія Гоцій, у якої в минулому був роман з фронтменом колективу Андрієм Хливнюком.
Зараз артисти підтримують досить теплі і дружні стосунки один з одним, тому Наталя і погодилася на зйомки. Бумбокс» Імперії впадати " - про рани, які можуть залишати після себе стосунки.
На тлі розлучення Андрія тема кліпу досить бурхливо обговорюється в мережі:
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"Як вам кліп "Імперії впадуть"?"- запитує чоловік.
Шанувальники обговорили:
"❤️ Молодці! Класна ритм секція!; Кліп дуже в стилі Бумбоксу. Ідея з фехуванням змушує задуматися. Ритми🔥; Сильно. Гарно. Як і завжди; вибух емоцій💣. Сцена в душі❤; глибоко. Ось же проник в душу🔥; від чуттєвого тексту, чудового вокалу, потужних інструментів до захоплююче красивою сюжетної лінії. ONE LOVE!; Як завжди на висоті!🔥До мурашок, до сліз, що проникає в душу"»
До цього музиканти поділилися новим постом на своїй сторінці в Instagram. Днями група анонсувала вихід свого нового кліпу.
Однак, одним тільки новим кліпом творчі плани "Бумбокс" не обмежуються. Так, музиканти оголосили, що збираються в тур по США і Канаді. На своїй сторінці вони опублікували програму виступів. З 4 по 13 березня група виступить в 7 великих містах.
Нагадавши, розлучається лідер "Бумбоксу" Хливнюк зняв у своєму кліпі красуню, з якою крутив роман.
Як повідомляла Politeka, лідер" Бумбокс " Хливнюк в обіймах дівчини розкрив дату довгоочікуваної події.
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