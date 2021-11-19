Творці серіалу "Кріпосна" вирішили не завершувати зйомки після третього сезону - четвертий не за горами, що викликало бурхливу реакцію шанувальників.

В офіційній Instagram-групі серіалу "Кріпосна" повідомили про прем'єру четвертого сезону, передає Politeka.net.

У повідомленні йдеться, що попередні сезони підкорили глядачів 50 країн, адже в ньому демонструються часи кріпаків, панів світських заходів, розвиток технологій та інші події тих років.

Четвертий сезон розповість про долі людей під уже знайомими прізвищами Жадана, Яблоневського, Червінських, Косачів, Дорошенків та інших. Події нових серій будуватимуться через 23 роки, а в центрі історії будуть діти головних героїв. Прем'єра відбудеться в 2022 році, а поки зйомки тривають.

Новина про прем'єру викликала неоднозначну реакцію в мережі.

"Я скоро посивію з такими подіями...", "Серіал раніше чіпляв саме подіями про кріпаків... Нинішній же сезон став просто набором інтриг", " нічого не зрозуміло 😂 так я хочу бачити Ольгу з Назаром❤️🙏", " Боооже...що вони там курять....🤯", "Я тільки засмутилася, що Кріпосна закінчилася 😢а тут бац😮круте продовження 😍 дуже чекаю 🔥", "Вибух мозку😮 дитина від Жадана??",- написали користувачі Мережі.

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