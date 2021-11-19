Наречена переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна розповіла, де вона житиме з нареченим після народження дитини.

Як пише Politeka.net, Іванна і Роман вже довгий час разом, хоча офіційно відносини не можуть донині оформити. Наречена переможця "Голосу країни" і " Голос. Діти " зараз вагітна і скоро народить первістка. Іванна активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.

На нових сторіс наречена Романа вирішила відповісти на питання фанатів.

"Де будете жити з дитиною", - запитав фанат.

"На поточний момент плануємо жити у Великій Березовиці. Коли закінчиться ремонт, переїдемо до Києва назад", - сказала Іванна, розкривши, чому пара зараз не живе в Києві, де Роман отримав квартиру за перемогу в"Голосі країни".

"Чи робиш ти консервацію на зиму", - запитав ще один фанат.

"Ще не разу не робила. Але здається мені, що на майбутнє літо буду вчитися", - відповіла Іванна.

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