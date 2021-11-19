Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирушила за кордон і похвалилася звідти яскравими кадрами з магазинів, але при цьому зірка не забуває про рідних.

Популярна телеведуча заробила велику любов в Україні завдяки своєму почуттю гумору, передає Politeka.net. Вперше зірка заявила про себе в програмі "Розсміши коміка", з тих пір її кар'єра пішла вгору.

Зараз Леся Нікітюк успішна медійна особистість, яка може дозволити собі подорож, куди захоче. У нових сторіс зірка розповіла, що вирушила за кордон.

Телеведуча поділилася кадрами з магазинів, зокрема вона показала багато солодощів, і купила собі сиру.

"Подивіться, яка смакота. Швейцарія повним ходом готується до Нового року", - поділилася зірка.

При цьому зірка не забуває рідних, які залишилися в Україні. Нікітюк опублікувала фото з мамою, яка позувала з її улюбленцем Рафіком. Собачку ведуча називає меценатом, адже той став обличчям собачого корму. Минулого року Нікітюк розповіла, що песик буде розвозити корм по притулках, і тим самим заробляти гроші сам.

На фото мама телеведучої дуже помолодшала завдяки фільтрам відомого мобільного додатку.

"Накидайте реакцій. Мама вже місяць на дієті", - написала Нікітюк.

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