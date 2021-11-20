Популярний музикант Дмитро Монатік, який нещодавно отримав звання Народного артиста України, у стильному вбранні вразив українців.

Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проектів на телебаченні, де Йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро прославився на всю країну завдяки своїй роботі.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Дмитро Монатік позує на камеру в стильній різнокольоровій футболку з коротким рукавом. Свій образ він розбавив сонцезахисними окулярами і бежевій капелюсі.

"Нехай п'ятниця буде заряджена на позитивні емоції, незважаючи на погоду за вікном!!! А у вас сьогодні?",- запитав співак.

Шанувальники залишили артисту безліч коментарів під фото: "Молодий Пабло", "Стиль", "Бородач", "Яскраво", "Окуляри не Ірини, випадково?", "Красунчик", "Ох і Діма", "Краса і стиль!", "Красиве фото", "Кльовий Діма", "Дуже елегантно, чудове поєднання смаку і кольору".

Раніше повідомлялося, Монатік в "Х-факторі", Нітіч з Кузьмою і Козловський в "Караоке на Майдані": як зірки починали кар'єру

Також, Монатік "запалив" в компанії суддів шоу "Танці з зірками": "Пам'ятаю той момент, коли Вам Серьога сказав..."

Politeka розповідала, екс-підопічна Монатіка з "Голосу країни" похвалилася блискучим кільцем на пальці: "Все зійшлося!"