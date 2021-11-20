Популярний музикант Дмитро Монатік, який нещодавно отримав звання Народного артиста України, у стильному вбранні вразив українців.
Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проектів на телебаченні, де Йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро прославився на всю країну завдяки своїй роботі.
Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Дмитро Монатік позує на камеру в стильній різнокольоровій футболку з коротким рукавом. Свій образ він розбавив сонцезахисними окулярами і бежевій капелюсі.
Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці
Зарицька з KAZKA розповіла про свої стосунки з Мєшковим і кого покличе на весілля: "Брехні тут немає"
Газопровід прорвало в центрі Одеси, рух заблоковано: відео з місця аварії
Чмерковський з "Танців з зірками" перед від'їздом з України вразив зверненням: "Добігає кінця моє..."
Зірка "Дизель шоу" розповіла про заміжжя і поповнення: "Буде маленька Булітка?»
"Нехай п'ятниця буде заряджена на позитивні емоції, незважаючи на погоду за вікном!!! А у вас сьогодні?",- запитав співак.
Шанувальники залишили артисту безліч коментарів під фото: "Молодий Пабло", "Стиль", "Бородач", "Яскраво", "Окуляри не Ірини, випадково?", "Красунчик", "Ох і Діма", "Краса і стиль!", "Красиве фото", "Кльовий Діма", "Дуже елегантно, чудове поєднання смаку і кольору".
Раніше повідомлялося, Монатік в "Х-факторі", Нітіч з Кузьмою і Козловський в "Караоке на Майдані": як зірки починали кар'єру
Також, Монатік "запалив" в компанії суддів шоу "Танці з зірками": "Пам'ятаю той момент, коли Вам Серьога сказав..."
Politeka розповідала, екс-підопічна Монатіка з "Голосу країни" похвалилася блискучим кільцем на пальці: "Все зійшлося!"