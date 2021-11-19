Відома українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, як її вітали з фейковою вагітністю.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерини, суддя шоу "Танці з зірками" і директор хореографічного коледжу Катерина Кухар приголомшила всіх новиною, що вона "при надії", але все виявилося зовсім не так. Про це зірка розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".
Так, чоловік Каті Олександр Стоянов, коли після одного з ефірів зіркової дружини почув, що вона "при надії", подумав, що вагітна. Каже, навіть чашку кави з рук упустив.
"У мене випала з рук чашка кави, У мене втекло молоко, у мене злетіли продажі квитків за проектами, У мене випали дві сиві волосини", - жартівливо говорить Стоянов, описуючи свій стан.
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Сама Кухар розповіла, що, коли після цього ефіру повернулася в гримерку, її телефон розривався від дзвінків і повідомлень з привітаннями.
Однак, все виявилося куди більш прозаїчно, адже в тому ефірі Катерина мала на увазі, що вона при "творчій надії". Вона виношувала ідею організації в Україні Міжнародного фестивалю "Серж Ліфан Де Ля Данс".
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