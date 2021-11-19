Ектор Хіменес-Браво, зірка "Майстер Шеф", розповів про батька, поділившись з українцями в Instagram.

Як пише Politeka.net, успішний ресторатор і зірка "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво також веде соціальні мережі. Зірка вирішив у новій публікації в Instagram розповісти про батька.

"Батько мене бив з усієї дурі: я готовий розповісти. І ніколи не розраховував силу. За найменшу провину, бив по обличчю, по тілу до крові. Одного разу я став свідком того, як він бив мою маму. Я просто взяв її і ми вийшли обидва з дому. Це все що я можу-відвести її від лінії атаки. У 10 років я став розуміти його справжнє ставлення до нашої сім'ї і мамі. Батько жив на три сім'ї і вважав що це нормально. А я не збирався з ним грати в цю пародію на багатодітні сім'ї, виявилося у нього було багато дітей. Батькові не подобалося це моє ставлення. Ми почали віддалятися, постійно сварилися. Я йшов наперекір, був злий і ображений, а він не чув мене і бив", - написав Ектор.

Хіменес-Браво також опублікував фото, на якому сидів в стильному піджаку і сорочці.

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