Фронтвумен популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, чому вирішила присвятити відпустку після завершення концертного туру.

Як пише Politeka.net, своїми планами і радісними новинами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Юлія Саніна

"Коли всі робочі процеси запущені - відпочивається з особливою легкістю) Тур закінчено, наш новий кліп вже на етапі комп'ютерної графіки. А ми, тим часом, пообіцяли зробити для дитини ідеальний тиждень до Дня народження💪 намагаємося щосили 😂 настільки, що нам знадобиться відпустка після відпустки», - написала співачка.

Також Саніна опублікувала нове фото, яке зібрало масу компліментів.

Популярні новини зараз

Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці

Зарицька з KAZKA розповіла про свої стосунки з Мєшковим і кого покличе на весілля: "Брехні тут немає"

Фура на швидкості протаранила АЗС і вантажівку: з'явилися кадри та подробиці важкої ДТП

Мігранти ледь не просочилися в Україну з Білорусі, кадри: прикордонники видали деталі

Зірка "Дизель шоу" розповіла про заміжжя і поповнення: "Буде маленька Булітка?»
Показати ще

"Дуже красива", "Красуня", "Яка гарненька", - захопилися користувачі Мережі.

Як відомо, Юлія Саніна одружена з креативним продюсером і гітаристом групи "The Hardkiss" Валерієм Бебко. Зіркова пара виховує 6-річного сина Данила.

Нагадаємо, що Саніна без макіяжу вразила виглядом у звичайному житті: "Неймовірно".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss раптово покинула Україну, звернувшись до шанувальників: "Не очікували..."

Також Politeka писала, що Саніна вразила видом з кільцем в носі: "Немає слів".