Фронтвумен популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, чому вирішила присвятити відпустку після завершення концертного туру.
Як пише Politeka.net, своїми планами і радісними новинами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Коли всі робочі процеси запущені - відпочивається з особливою легкістю) Тур закінчено, наш новий кліп вже на етапі комп'ютерної графіки. А ми, тим часом, пообіцяли зробити для дитини ідеальний тиждень до Дня народження💪 намагаємося щосили 😂 настільки, що нам знадобиться відпустка після відпустки», - написала співачка.
Також Саніна опублікувала нове фото, яке зібрало масу компліментів.
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Як відомо, Юлія Саніна одружена з креативним продюсером і гітаристом групи "The Hardkiss" Валерієм Бебко. Зіркова пара виховує 6-річного сина Данила.
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