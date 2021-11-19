Ось це так

Фронтвумен популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, чому вирішила присвятити відпустку після завершення концертного туру.

Як пише Politeka.net, своїми планами і радісними новинами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Коли всі робочі процеси запущені - відпочивається з особливою легкістю) Тур закінчено, наш новий кліп вже на етапі комп'ютерної графіки. А ми, тим часом, пообіцяли зробити для дитини ідеальний тиждень до Дня народження💪 намагаємося щосили 😂 настільки, що нам знадобиться відпустка після відпустки», - написала співачка.

Також Саніна опублікувала нове фото, яке зібрало масу компліментів.

"Дуже красива", "Красуня", "Яка гарненька", - захопилися користувачі Мережі.

Як відомо, Юлія Саніна одружена з креативним продюсером і гітаристом групи "The Hardkiss" Валерієм Бебко. Зіркова пара виховує 6-річного сина Данила.

Нагадаємо, що Саніна без макіяжу вразила виглядом у звичайному житті: "Неймовірно".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss раптово покинула Україну, звернувшись до шанувальників: "Не очікували..."

Також Politeka писала, що Саніна вразила видом з кільцем в носі: "Немає слів".