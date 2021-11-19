Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма ппохвастался своїми несподіваними розвагами, повеселивши користувачів мережі.
Як передає Politeka.net, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився своєю участю на шоу" Танці з зірками", після чого став суддею цього проекту. Сам танцюрист починав з балету Олени Коляденко, в якому зміг проявити свій талант.
Своїм новим постом в Instagram хореограф повеселили користувачів мережі. Влад Яма був зображений, катаючись на гойдалки.
"А до якого віку можна іноді "побути дитиною"?"- написав він.
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Відзначимо, фоловери судді "Танців з зірками" активно відгукнулися на такий пост.
"Ахахахахаха-дитинство нескінченно», «чоловіки все життя діти) так що можна», "поки попа поміщається в гойдалки", - писали в коментарях.
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