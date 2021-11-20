У десятому випуску популярного шоу "Холостячка 2" його героїня співачка Злата Огневич знайомилася з рідними та близькими учасників.

Так, на момент початку ефіру в шоу залишалося четверо женихів - Дмитро Шевченко, Андрій Здворний, Максим Тарапата і Андрій Хветкевич, передає Politeka.net.

Перше побачення у Злати відбулося з 37-річним бізнесменом і підводним фотографом з Майямі Андрієм Хветкевичем. Чоловік познайомив Огневич зі своєю мамою і братом. Спілкування з його рідними пройшло на легкій ноті, правда, гіпотетична свекруха попросила "Холостячку" "не робити боляче" її синові.

Можливо, це й стало причиною того, що на церемонії троянд Огневич попрощалася саме з Андрієм Хветкевичем.

"Я розумію, що чим далі, тим глибше і сильніше почуття. Я не зможу відповісти тобі взаємністю. Пробач", - сказала Злата, відправивши чоловіка додому.

Хветкевич впустив скупу чоловічу сльозу і відповів: "Сумно йти, звичайно, не хочеться. Я відкривався, і це класні відчуття. Я теж знайду своє щастя, але просто не тут".

Користувачі бурхливо обговорюють несподіване рішення "Холостячки". Варто відзначити, за десять тижнів Андрій полюбився багатьом глядачам своєю щирістю та чутливістю.

"Хороший хлопець, такий щирий 😢 дай Бог йому щастя !❤️"

"Дуже гідний чоловік. Андрій, ти обов'язково знайдеш своє щастя!"

"Не того Андрія вигнала: ( - нічого, ще й другого вижене..."

"Це сумно, мене дуже зворушили 🤧сльози Андрія, це було так щиро😇 і так чуттєво. Андрій прекрасна людина, я дуже вірю, що скоро він зустріне свою любов!!!!🙌🙏"

"Чому?((((найдостойніший чоловік!!!! Щирий"

"Я в шоці, чому Задворного залишають, ясно, що виграє Макс, але сьогодні повинен був піти не той Андрій... Чекаємо ще Рому в фіналі"

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