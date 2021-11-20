Відома гімнастка і олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва поділилася в мережі чарівним кадром з дочкою, яка підросла.
Як повідомляє Politeka.net, Зірка спорту та художньої гімнастики Лілія Подкопаєва часто ділився з шанувальниками яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережу миле фото з прогулянки з дворічною дочкою Евеліною, яку народила в шлюбі з американським чоловіком Ігорем Дубінським.
Судячи з геолокації Лілія з чоловіком і дітьми зараз живе в американській Атланті. На прогулянку з донькою гімнастка вийшла в стильному образі, вони присіли лавку у формі ялинкової іграшки і мило позують фотографу.
У підписі до публікації Подкопаєва написала: "Прекрасний день. Сонце світить". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки спорту, засинаючи її з малятком компліментами: "Сумую", "Мадонна з немовлям! Чудова картина!", "Сонячні дівчатка", "Красуні", "Дівчатка, ви красуні!", "Татова доця".
Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці
Пішов з життя народний артист України, розкрита причина трагедії: "Дуже боляче..."
Зупинилося серце відомого актора, якого любили мільйони: майже два місяці боровся за життя
Автобус з росіянами на швидкості перекинувся в кювет, що відомо про постраждалих і перші кадри: "Затиснуло..."
Обпалену Марину Хлєбнікову рятують лікарі, близькі зробили першу заяву: "З завтрашнього дня..."
Нагадаємо, Лілія Подкопаєва показала самий "сік" у розрізі сукні: "Фатальна красуня".
Як повідомляла Politeka, Подкопаєва після повернення в Україну здивувала зверненням: "Вкотре переконалася, що українці...".
Також Politeka писала, що Лілія Подкопаєва показала все закулісся загадкового шоу "Маскарад": "Те, що вони зробили...".