Відома гімнастка і олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва поділилася в мережі чарівним кадром з дочкою, яка підросла.

Як повідомляє Politeka.net, Зірка спорту та художньої гімнастики Лілія Подкопаєва часто ділився з шанувальниками яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережу миле фото з прогулянки з дворічною дочкою Евеліною, яку народила в шлюбі з американським чоловіком Ігорем Дубінським.

Судячи з геолокації Лілія з чоловіком і дітьми зараз живе в американській Атланті. На прогулянку з донькою гімнастка вийшла в стильному образі, вони присіли лавку у формі ялинкової іграшки і мило позують фотографу.

У підписі до публікації Подкопаєва написала: "Прекрасний день. Сонце світить". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки спорту, засинаючи її з малятком компліментами: "Сумую", "Мадонна з немовлям! Чудова картина!", "Сонячні дівчатка", "Красуні", "Дівчатка, ви красуні!", "Татова доця".

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва показала самий "сік" у розрізі сукні: "Фатальна красуня".

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