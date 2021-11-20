Знаменита співачка Настя Каменських поділилася в мережі милими кадрами, на яких позує разом з молодим виконавцем.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських днями представила дуетну композицію з молодим виконавцем Васею Демчуком. А тепер опублікувала в своєму Instagram чарівні знімки з хлопцем, які були зроблені в красивому осінньому лісі.

На нових фотографіях Настя і Вася відображені, сидячи в причепі пікапа серед жовтого осіннього лісу. Перед камерою співачка з'явилася в спокусливому образі з колготками і ботфортами, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж. Хлопець поруч з нею теж на стилі і з татуюваннями.

У підписі до публікації Каменських написала: "Спасибі, що слухаєте наш трек Sorry 2, що пишіть приємні слова під відео і в постах. Ми дуже чекали дня прем'єри і вірили, що вам сподобається. Так і сталося! Пориньте в ці рядки, відчуйте, згадайте і відпустіть".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи їх у Васею компліментами.

Нагадаємо, Каменських в топіку на шнурівці потрясла пишними формами, влаштувавши насичене тренування: кадри.

Як повідомляла Politeka, Каменських після розпаду дуету знайшла несподівану "заміну" Потапу: "Насолода для вух".

Також Politeka писала, що Настя Каменських в атласній сукні на бретельках блиснула пружними формами: "Це так красиво".