Відома гумористка і актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна заінтригувала кадрами з виступу і зробила важливу заяву.

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також дівчина брала участь в безлічі гумористичних проектів, де показала себе як хорошу гумористку. Крім роботи в "Жіночому кварталі" Катерина займається спортом, і навчає цьому інших.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катерина Нікітіна стоїть на сцені зі своїми колегами. Вона вирішила показати фото з виступу "Жіночого кварталу".

"Сьогодні дуже цікавий ефір!



Я нарешті зіграю тренера! Тобто себе, правда ситуація не найкраща.. ну загалом подивіться)



Новий ефір "Жіночого кварталу" о 22:15 на 1+1", — поділилася Нікітіна.

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