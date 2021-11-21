Починаюча модель Діва Кассель, дочка акторів Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, знялася в новій модній зйомці і показала незвичайний вигляд в пишній сукні.

Молода дівчина стала моделлю фактично відразу після того, як відвідала світський вечір разом з мамою. Відразу від двох модних будинків вона отримала запрошення до співпраці.

Зараз Діва не раз вже знімалася для відомих дизайнерів, показуючи їх одяг і демонструючи досить витончені образи. Причому на деяких зйомках дівчина навіть була присутня зі своєю мамою, яка хвилювалася за дитину.

На новому кадрі в ніжній сукні з фатину персикового кольору дівчина змогла вразити навіть свого батька, актора і продюсера Венсана Касселя.

"Бездоганна дівчинка🔥 🔥; ти така мила людина!; Маленька фея; сама велеколепная Діва😩❤️; шикарна модель Діва!; Майбутня зірка, як мама; Bellissima❤; Красиво 😍; мені подобається ця обкладинка. це так просто, і в цьому його особливість❤️; намагається не гірше мами 🔥❤️; Приголомшлива обкладинка ❤️; 🥰 🥰 🥰 милий і красивий чоловік».

Як можна помітити, 17-річна Діва Кассель продовжує розвивати кар'єру в модельному бізнесі. Висхідна зірка вже з'являлася на обкладинках популярних журналів.

Раніше в Instagram дочка Беллуччі показала кадри нової фотосесії. Діва Кассель приміряла різні сміливі вбрання, а також на одному з фото з'явилася зовсім без одягу. Дівчина вразила стрункою фігурою.

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