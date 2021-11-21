Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук у зеленому купальнику показала свою фігуру.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук позує в басейні в зеленому купальнику, показавши свою фігуру з вигідного ракурсу. Як відомо, актриса відпочивала в Єгипті разом зі своєю сім'єю, а тепер повернулася до себе додому до Києва.

"Ось і відпочинок закінчився

І сьогодні мене чекає розбирання валіз, прання, готування, вся реальність нашого повсякденного життя", - розповіла Анна Саліванчук.

Шанувальники актриси залишили їй безліч коментарів під фото: "Приголомшлива", "Богиня", "Ви прекрасні", "Фотошоп чіткий", "Шикарний вигляд", "Хіба можна бути такою красивою, мадам, ви просто", "Анна, ти красуня твоє тіло шикарна, ти богиня. Ти просто карколомна".

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