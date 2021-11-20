63-річна голлівудська актриса Шерон Стоун, яка встигла прославитися своїми ролями на весь світ, змогла показати досить сміливий образ з розстебнутою блузкою.

Американська кінозірка Шерон Стоун опублікувала в Instagram нове фото, яке змогло вразити її фанатів, адже вона виглядала значно молодше звичайного. Також зірка для більшої пікантності розкрила свою світлу блузу.

Відкрита зона декольте, грайливий погляд і вдалий макіяж помітно омолодили 63-річну знаменитість.

"Відмінно провела вечір з Деніелом Розберрі", - написала під кадром Шерон. Вона мала на увазі американського дизайнера, який став креативним директором знаменитого французького Будинку моди.

"Чудово❤; Боже мій, така красива 😍; Мені подобається м'якість цього вбрання, це просто приголомшливий погляд на тебе так красиво; Уля-ля, несподівано ❤️; приголомшливо 🤩; Аргентина🇦 🇷 я люблю тебе; Ти виглядаєш молодше з такою довжиною волосся 🔥 🔥 Шерон, Ти так красиво виглядаєш з довгим волоссям❤️».

Як відомо, Шерон Стоун часто критикували за акторську гру, за що кілька разів вона була номінанткою антипремії "Золота малина". Однак незважаючи ні на що, зірка залишається улюбленицею публіки.

Зараз актрисою захоплюються мільйони в різних країнах світу. Тільки на сторінку Шерон Стоун в Instagram підписані 2,8 млн користувачів мережі.

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