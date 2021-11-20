Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова відповіла на інтерсуючі фанатів питання і показала різні особисті кадри.

Даша почала вести Instagram відразу під час проекту «Холостяк» і стала блогером після перемоги на шоу. Зараз дівчина заради фанатів навіть влаштовує різні модні фотосесії. Цього разу вона показала відповіді на У питання фанатів.

"Минуло 1,5 року, як зустрічаємося. А заміж не кличе, що робити?"- запитує прихильниця.

Даша з гумором підмітила: "о боже, мене теж не звуть! Живіть і кайфуйте"»

Також вона відповіла на питання, як вона ставиться до відносин, заснованим на матеріальній основі: "Нейтрально".

"Жіноча дружба довго може тривати, і які причини її припинення?» - запитали у Ульянової.

"Блін, ось чому я не вірю в жіночу дружбу?"- запитала у відповідь дівчина.

Також раніше вперше за довгий час влаштувала вельми зухвалу зйомку і змогла продемонструвати також і свою майстерність. Одними фото не обійшлося-дівчина також влаштувала танці в напівпрозорому комбінезоні.

"О Боже! Хлопці, Даша Ульянова підірвала наші уми. Велике спасибі за створення цього захоплюючого відео " - написали під новим відео.

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