37-річна українська співачка, зірковий детектив шоу "Маска" Оля Полякова, перед початком випуску вирішила показати досить зухвалий образ Барбі в рожевому латексі.

Ольга після повернення з відпустки постійно нагадує про проекти, в яких брала участь за останній час. Зараз в ефір виходить черговий сезон шоу "Маска", де Ольга виступає в якості судді.

У кожному ефірі знаменитість блищить в іншому вбранні і хвалиться фігурою на особистих відео, які записувала до початку роботи над самим випуском. Цього разу Полякова постала перед фанатами в образі справжньої Барбі.

Причому рожевий комбінезон з латексу тільки надав образу Ольги більшої зухвалості, а яскравий макіяж омолодив її зовнішність. Полякова багато вкладає в себе, щоб виглядати добре і мати підтягнуту фігуру.

Раніше ми писали, як артистка вирушила на острови, і радує шанувальників яскравими знімками в купальниках і не тільки. Цього разу зірка попозувала з дочками біля Пальми.

Артистка вбрала білий топ і спідничку з розрізом, 16-річна Маша постала в міні-сукні, а її сестра 10-річна Аліса забралася на дерево. Примітно, що молодшенька виділялася своєю простою одягом, не такою жіночною, як у матері і сестри.

Нагадавши, дочка Полякової розповіла про знущання, які їй довелося пережити

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