Чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар, артист балету Олександр Стоянов розповів, чим займається заснований ним благодійний фонд.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Стоянов вразив українців своїми планами, пов'язаними з благодійністю.

"Друзі! Ми продовжуємо підтримувати і розвивати мистецтво і культурне життя в Україні. Створюючиблагодійний фонд, я розумів, що нам буде над чим працювати і зараз ми запускаємо ще один новий проект. "Жовтневий без бар'єрів". Ми поставили за мету - зробити ремонт і адаптувати вбиральні в Жовтневому палаці, а також, закупити і встановити підйомники для людей з обмеженими можливостями. На підтримку проекту ми проведемо благодійну виставу", - зазначив Стоянов.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків. Діяльність і плани Стоянова вразили багатьох.

"Круто. Я обов'язково прийду", "Ти великий молодець. Людина", "який ви молодець", "це хороша справа", - пишуть користувачі Мережі.

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