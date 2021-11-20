Відомий телеведучий, автор проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про те, як живуть індіанці Ваорані, і що незвичайного в їхньому побуті.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Комаров опублікував фото з експедиції.

"Індіанці. Ваорани. Інший світ. Я хочу зробити акцент на фотографіях. Подивіться на ці обличчя. Цих людей я зняв по дорозі на полювання. Вони живуть разом з нами на одній землі, могли б при бажанні переїхати в міста, але продовжують з рослинною отрутою ходити на полювання, отрутою ж «глушать» рибу. Вони вже отримали доступ до Інтернету, але смартфони є у невеликого відсотка племені. Вони не хочуть їхати з лісу", - розповів Комаров.

За його словами, більшість людей з племені живуть за законами кам'яного віку.

"Якщо ви бачили минулі серії, то знаєте, як вони плюють в спільний посуд і їдять пережовану картоплю зі слиною всього племені з одного чана. На питання, чи хочете переїхати в місто, більшість з цих людей відповідає категоричне "ні", - зазначив Комаров.

"Все-таки є в них щось неймовірне, справжнє", "Інший світ", "дуже красиві обличчя", "Які приголомшливі обличчя", "Дуже вольові обличчя, а останній кадр просто диво!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Комаров поділився новими ідеями відпочинку: "Заплануйте собі...".

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