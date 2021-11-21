Відома молода модель Діва Кассель, яка є донькою Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, вразила стрункими ніжками в мініатюрній сукні.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у 17-річної зірки, яка незважаючи на такий юний вік вже співпрацює з відомими брендами, з'явилося фото, зроблене в домашній обстановці.

Діва сиділа на підлозі, схрестивши ноги. Вона засвітила стрункі ніжки, оскільки була одягнена в міні. На голові у дівчини красувалася незвичайна прикраса.

"Це атмосфера", - підписала фото молода зірка.

У коментарях юній красуні залишили масу приємних слів.

"У тебе дійсно хороша мама", "Ти королева", «Атмосфера бездоганна», «Ти класна», "Виросла дівчинка", "Вау..яка чудова краса", "Маленька принцеса", "Це атмосфера чудова", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Діву Кассель часто порівнюють із зірковою матір'ю, а деякі навіть вважають, що за красою Діва незабаром переплюне мати.

Нагадаємо, що Діва Кассель вразила виглядом у рожевій сукні:"здатна затьмарити матір".

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