Відомий радіо і телеведучий, ютуб-блогер Слава Дьомін поділився кадрами з відомим артистом Іваном Дорном, заінтригувавши інтерв'ю.

Як повідомляє Politeka.net, популярний інтерв'юер Слава Дьомін, який робить інтерв'ю з зірками на своєму ютуб-каналі, поділився в Instagram свіжими кадрами, на яких з'явився в компанії популярного виконавця і музиканта Івана Дорна.

На знімках Слава та Іван відображені в цікавій локації і забавно позують на телефон, дуючи губи "качечкою". Перед камерою Дьомін з'явився в стильній чорній сорочці, а Дорн в забавному світлому светрі з малюнком птахів.

У підписі до публікації ведучий заінтригував новим інтерв'ю, очевидно, з Іваном Дорном: "Зустрілися з Іваном Олександровичем. Постояли, подули губи ... Скоро новий Слава+ з "Будинку Культури Майстерня". Покажу вам як робиться інша музика і як на ній заробляю".

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