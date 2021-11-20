Відомий український телеведучий, зірка шоу "Маска" і "Співають всі" Володимир Остапчук показав, як відпочив від зйомок і проектів на українському курорті.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Остапчука з'явився змонтований ролик про його відпочинок в Західному регіоні України. У кадр потрапила рибалка, смачні сири і вина, чани і лазня, а також інші розваги.
"Що таке Закарпаття", - підписав відео шоумен.
У коментарях йому залишили масу відгуків.
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"О, ну ви ж розумієте, що це лише третина справжньої крутості Закарпаття", "класного відпочинку", "Спасибі вам за неймовірний вікенд", "Це були мега вихідні!", "Як круто", "Ви заслужили цей відпочинок", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що попри зайнятість Остапчук досить часто подорожує. У нього не завжди виходить вирватися на закордонний курорт, проте він часто подорожує Україною. Майже завжди в поїздках його супроводжує дружина Христина.
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