Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук влаштувала скандал з бортпровідником в літаку і порушила правила безпеки з дитиною.

Нещодавно Анна Саліванчук вирішила не втрачати можливості провести з сім'єю кілька днів за кордоном. Однак по завершенню відпочинку в Єгипті її чекав неприємний інцидент. Справа в тому, що вже в літаку на шляху додому актриса влаштувала скандал з провідником.

У однорічної дитини виникли проблеми з травленням, тому він постійно кричав і вередував. Істерика припинилася тільки тоді, коли дитина почала грати прямо біля аварійного виходу. Однак, оскільки це порушує правила безпеки, бортпровідник намагався переконати артистку сісти на місце, і не порушувати правила.

Саліванчук не стала слухати бортпровідника і сказала, що дитина буде грати тут і далі, так як не хоче, щоб на місці він кричав.

"Микита почав плакати і заважав всьому літаку. Я пішла з ним грати, щоб його розвеселити. Він зупинився біля аварійного виходу і почав там повзати туди-сюди. Микита почав розкидати пакетики. Бортпровідник підійшов до мене і сказав, щоб син не розкидав пакетики. Я кажу: "ви бачите, що моєму синові рік і два місяці. Невже ви хочете, щоб він кричав? Нехай він пограється, а я потім приберу!» - скаржилася Саліванчук.

Причому вона сказала, що навіть обізвала бортпровідника, який намагався повернути її на місце, згідно з правилами. У підсумку працівникові довелося викликати поліцію за порушення і подібну поведінку.

«Прилетіла, мене чекала поліція. Ми разом посміялися над цією історією, - підсумувала історію Саліванчук, виправдовуючи свою поведінку турботою про сина.

До цього актриса опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук позує в басейні в зеленому купальнику, показавши свою фігуру з вигідного ракурсу. Як відомо, актриса відпочивала в Єгипті разом зі своєю сім'єю, а тепер повернулася до себе додому до Києва.

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