Популярна українська телеведуча і актриса, зірка програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик частенько ділиться в мережі сімейними кадрами і повсякденними моментами.

Як повідомляє Politeka.net, артистка знову зачарувала шанувальників милими фото своїх дочок і чоловіка Андрія Дикого. Ніжні моменти сімейного кохання Лілія показала на своїй сторінці в Instagram.

Сімейка знята на кухні. Малятка Діана і Поліна радісно посміхаються, стоячи перед великим тортом. При цьому їх повсякденні наряди схожі і гармоніюють між собою по гамі кольорів, що додає знімкам особливої чарівності. Лілія та Андрій обіймають дівчаток і виглядають дуже щасливими.

Телеведуча в підписі до знімка написала, що тортик вони зробили разом і пообіцяла поділитися рецептом: "Ну і що, що пізній вечір...🤪але ж всі разом! У вісім рук зробили! Що може бути краще?!)))❤️".

Фолловери ведучої залишили багато розчулених коментарів і теплих слів на адресу сім'ї. А також відзначили, що Діана і Поліна дуже схожі на своїх батьків: "Захоплююся вашою родиною, ви чарівні!", "Як приємно дивитися на Вашу щасливу сім'ю! Ви неймовірні", "Ви просто супер приємна сім'я", "Дуже приємно бачити вашу щасливу сім'ю! Дівчатка ваша копія", "Маленькі кнопочки".

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