"Холостяк" Іраклі Макацарія, який перебуває у відносинах з вдвічі молодшою себе дівчиною, зізнався в любові до світової знаменитості.
Як пише Politeka.net, екс-"Холостяк" і справжній грузинський красень регулярно ділиться знімками зі своєю аудиторією в Instagram.
Цього разу Макацарія показав у соцмережі спільний знімок з батьком Серафимом біт-Харібі, який відомий на весь світ завдяки співам мовою Ісуса Христа (арамейською).
"Люблю тебе мій добрий і душевний друг ❤️ дорогий отець Серафим! Спасибі за службу", - звернувся Іраклі до священнослужителя.
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Відзначимо, що отець Серафим, співаючий мовою Христа, став одним з найпопулярніших духовних осіб Грузії. Коли священнослужитель починає співати, його спів бере за душу і може довести до сліз практично будь-кого.
Шанувальники не змогли пройти повз нову фотографію Макацарії. На думку фанатів, вони бачать на фото дві дуже світлих і добрих людини.
"Іраклі, ви обидва настільки світитесь добротою❤️❤️❤️",
"Іраклі😇головне в людині доброта🙏 🏻і душевне тепло!💙 💙 💙 💙Дякую тобі за твоє неймовірно добре, Золоте серце",
" Яке тепле фото!!!",- пишуть в мережі.
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