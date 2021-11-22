"Холостяк" Іраклі Макацарія, який перебуває у відносинах з вдвічі молодшою себе дівчиною, зізнався в любові до світової знаменитості.

Як пише Politeka.net, екс-"Холостяк" і справжній грузинський красень регулярно ділиться знімками зі своєю аудиторією в Instagram.

Цього разу Макацарія показав у соцмережі спільний знімок з батьком Серафимом біт-Харібі, який відомий на весь світ завдяки співам мовою Ісуса Христа (арамейською).

"Люблю тебе мій добрий і душевний друг ❤️ дорогий отець Серафим! Спасибі за службу", - звернувся Іраклі до священнослужителя.

Відзначимо, що отець Серафим, співаючий мовою Христа, став одним з найпопулярніших духовних осіб Грузії. Коли священнослужитель починає співати, його спів бере за душу і може довести до сліз практично будь-кого.

Шанувальники не змогли пройти повз нову фотографію Макацарії. На думку фанатів, вони бачать на фото дві дуже світлих і добрих людини.

"Іраклі, ви обидва настільки світитесь добротою❤️❤️❤️",

"Іраклі😇головне в людині доброта🙏 🏻і душевне тепло!💙 💙 💙 💙Дякую тобі за твоє неймовірно добре, Золоте серце",

" Яке тепле фото!!!",- пишуть в мережі.

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