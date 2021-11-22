Колишня наречена Володимира Кличка, з якою боксер був у відносинах близько 9 років, актриса Хайден Панеттьєрі оновила свій аккаунт в Instagram милим селфі.
Як повідомляє Politeka.net, голлівудська зірка Хайден Панеттьєрі і за сумісництвом колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, вирушила у відпустку на Таїті – найбільший острів Французької Полінезії.
Перше фото через багато місяців мовчання вона опублікувала днями в Instagram.
У відпустці компанію зірці голлівудських фільмів склав її молодший брат Дженсен. Хайден одягалася в червоному спортивному костюмі, який ідеально відтіняв засмагу. Образ доповнили сонцезахисні окуляри. Вона ніжиться під сонячними променями на яхті. Актриса демонструє форми, насолоджуючись моментом біля бірюзового океану.
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У мережі також з'явилося нове фото американки з відпочинку на екзотичному острові Муреа, де чітко видно, що за останні кілька років фігура Хайден дуже змінилася. На зміну бікіні - прийшли рушник і велика футболка.
Користувачі Мережі активно почали коментувати знімок Хайден: "Абсолютно захоплююче", "Виглядає як ніколи красиво"," Який чудовий пост ви зробили", "Завжди спокусливо і красиво. Роки на тобі не позначилися", "Я рада, що ти повернулася в інсту, я сумував за тобою".
Нагадаємо, що екс-наречена Кличка Хайден Панеттьєрі перервала мовчання, показавши, як виглядає зараз.
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