Українська телеведуча Леся Нікітюк під час поїздки до Італії поскаржилася на неприємність і показала розпухле обличчя.
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram в розділі Stories 34-річна телезірка розповіла, що сталося.
На першому кадрі вона з'явилася перед дзеркалом в білому махровому халатику з рушником на голові. Нікітюк однією рукою тримала телефон, а іншою - прикривала око.
"Я не просто так прикривають рукою обличчя. Я вчора видавила прищ і у мене розпухло очко. Далі екскурсію проводитиму з одним оком", - каже Леся.
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Телеведуча переконливо попросила своїх шанувальників, ніколи так не робити.
У наступній історії Нікітюк все ж вирішила показати запалене око і набрякле обличчя крупним планом.
"Загалом, намазалася я слизом равлика, все обличчя і на повіку трошки, може воно все таки зніме запалення. Ребята, пожалійте мене, накидайте терміново реакцію таких слізок", - попросила Леся.
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