21 листопада, синові фронтвумен групи The Hardkiss виповнюється 6 років - зіркова мама Юлія Саніна привітала малюка публічно і зворушила мережу фото іменинника.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Юлія Саніна не надто охоче демонструє особисте життя на публіці, проте первістка Данила від шанувальників і камер не приховує.

Кілька годин тому вона опублікувала в Instagram-Stories кадри зі святкування його дня народження.



Сім'я вирушила на відпочинок в Дубай. Там для Данила влаштували сюрприз з самого ранку. Простору світлу кімнату з панорамними вікнами батьки прикрасили кульками. Хлопчик був у захваті від святкової атмосфери, яку створили спеціально для нього.

Після цього батьки вирушили разом з сином за покупками, де хлопчик сам обрав собі подарунки: його вибір припав на конструктор Lego, автомат з іграми і машинку. Але найголовнішим подарунком для Данила стало те, що батьки проведуть з ним разом цілий день в парку атракціонів.

На кадрах зоряне сімейство гуляло по траві, обіймалося і веселилося, а маленький Даня показував, що йому подарували батьки - вийшло чуттєво та тепло до мурашок по тілу.

Нагадаємо, що Саніна без макіяжу вразила виглядом у звичайному житті.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss раптово покинула Україну, звернувшись до шанувальників.

Також Politeka писала, що Саніна вразила видом з кільцем в носі.