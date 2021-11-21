Напередодні Нового року резиденти «Дизель шоу» підказали українцям, що подарувати своїм близьким до свят.

Як пише Politeka.net, пропозиція з'явилася на сторінці гумористичної програми Instagram.

«А ви вже вирішили, що подаруєте своїм близьким на Новий Рік?🤩 Так, це питання завжди застає зненацька😏 але ми знаємо, як вам допомогти!😻 Квитки на новорічне "Дизель Шоу"! І таких подарунків вистачить на всіх членів сім'ї, адже у нас цілих два концерти! 3 і 4 грудня – вибирайте будь - яку зручну дату і приходьте до Палацу «Україна», - йдеться в повідомленні.

Публікацію автори сторінки проілюстрували новорічним фото, на якому відомі гумористи та резиденти «Дизель шоу» Євген Сморгін, Сергій Писаренко та Яна Глущенко упаковують подарунки на тлі ялинки.

"Квитки на новорічні концерти Дизель шоу це найкращий подарунок👍 🤗❤️ лучше краще і придумати не можна😊 😊 👍",

"Краса", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що учасник "Дизель шоу" ледь не розплакався на сцені, отримавши черевиком по тому самому місцю

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