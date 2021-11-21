20-річна внучка Софія Ротару Соня Євдокименко викликає не менший інтерес у публіки, ніж її знаменита бабуся.
Як пише Politeka.net, дівчина отримала ім'я на її честь і успадкувала від Софії Ротару кращі риси. Соня працює в модельному бізнесі з юних років, пробує себе в якості співачки і актриси, а також має бойфренда зі списку Forbes.
У соцмережах красуня регулярно ділиться знімка свого безтурботного життя в Нью-Йорку.
Цього разу Євдокименко показала в Instagram знімок, зроблений під час прогулянки по осінньому мегаполісу.
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Соня приміряла джинсову сорочку і білу шубку зі штучного хутра. Родзинкою образу стали круглі окуляри в білій оправі.
Внучка Софії Ротару позувала на тлі осіннього листя, яке ще не опало в Нью-Йорку.
Шанувальники не змогли пройти повз нової фотографії дівчини.
"Ти виглядаєш чудово!",
"Неземна краса", - пишуть в мережі.
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