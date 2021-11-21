Нічого собі!

Українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк поділилася новими кадрами, зробленими в Італії, викликавши захват у соцмережі.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала світом. Нині Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Зараз телеведуча знаходиться в Італії, звідки не забуває ділитися цікавими кадрами на совій сторінці в соцмережі. У новому пості Нікітюк похвалилася стильним образом з чорних штанів і жовтої блузи.

"Флоренція мене надихає", - написала телеведуча.

Лесю Нікітюк засипали компліментами.

"Ауф 🔥», - відреагував на фото ведучий шоу «Маска» Володимир Остапчук.

"Боже, яка ти шикарна", "Вааау! Дуже красива!", "Нічого собі", "Краса", "ідеальне поєднання", "вишукана леді Ле", - писали в коментарях.

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